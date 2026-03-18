Премьер-министр Великобритании Кир Стармер действительно не похож на Уинстона Черчилля, а лидер Франции Эммануэль Макрон – не Шарль де Голль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает телеканал "360".

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что его разочаровали действия Стармера – он не поддержал операцию в Иране. Тогда президент США сравнил его с Черчиллем.

Представитель Кремля добавил, что этот список можно продолжать долго и это просто отражает современные политические реалии.

Ранее Песков заявил, что Европа демонстрирует признаки системного кризиса, включая утрату способности к анализу, устойчивости и адекватному реагированию. Так он прокомментировал сообщения о возможной передаче Украине ядерного оружия.