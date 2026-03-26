26 марта, 13:42

Глава ВТБ заявил, что проще угадать погоду, чем ключевую ставку

Составить прогноз по погоде стало легче, чем дать оценку по ключевой ставке. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Я ставку перестал прогнозировать, я перешел на погоду – проще угадать", – цитирует его РИА Новости.

Финансист также поделился своим мнением по поводу возможного снижения показателя. По его словам, установление ставки на 12% в конце года можно считать положительным развитием.

В конце марта Центробанк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, то есть с 15,5 до 15% годовых. Целесообразность дальнейшего падения будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,5–5,5%. При этом устойчивая инфляция на уровне 4% ожидается во втором полугодии.

