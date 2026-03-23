В ЦБ считают, что высокая ключевая ставка снизила инфляцию в России

Высокая ключевая ставка значительно снизила инфляцию в России за последний год. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что высокая ключевая ставка инфляцию снизила с 10% в годовом выражении до менее 6% сейчас. Это значимое изменение инфляции за 12 месяцев", – передает его слова ТАСС.

20 марта ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, то есть с 15,5 до 15% годовых. Целесообразность дальнейшего снижения будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

По оценке Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,5–5,5%. При этом устойчивая инфляция на уровне 4% ожидается во втором полугодии.