Набиуллина: ЦБ может потребоваться время для оценки ситуации в экономике

Центробанку России может потребоваться время, чтобы оценить ситуацию в экономике. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, существенно выросла неопределенность, которая связана с внешними условиями и с будущими параметрами бюджета.

"Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим", – уточнила она.

При принятии решения по ключевой ставке 20 марта регулятор рассматривал несколько сценариев, в том числе сохранение и снижение на 100 базисных пунктов, сказала Набиуллина. Она добавила, что дальнейшая траектория ключевой ставки при необходимости будет уточнена в апреле, когда пройдет опорное заседание Совета директоров ЦБ.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, то есть с 15,5 до 15% годовых. Утверждалось, что регулятор будет рассматривать целесообразность дальнейшего снижения в зависимости от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.