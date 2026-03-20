20 марта, 15:55

Набиуллина: ЦБ может потребоваться время для оценки ситуации в экономике

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанку России может потребоваться время, чтобы оценить ситуацию в экономике. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, существенно выросла неопределенность, которая связана с внешними условиями и с будущими параметрами бюджета.

"Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим", – уточнила она.

При принятии решения по ключевой ставке 20 марта регулятор рассматривал несколько сценариев, в том числе сохранение и снижение на 100 базисных пунктов, сказала Набиуллина. Она добавила, что дальнейшая траектория ключевой ставки при необходимости будет уточнена в апреле, когда пройдет опорное заседание Совета директоров ЦБ.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, то есть с 15,5 до 15% годовых. Утверждалось, что регулятор будет рассматривать целесообразность дальнейшего снижения в зависимости от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Центробанк России снизил ключевую ставку до 15% годовых

Читайте также


экономика

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

