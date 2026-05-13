Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 14:44

Политика

Госдума приняла закон о привлечении ВС РФ к защите россиян, арестованных за рубежом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы (ВС) РФ для защиты россиян, которые были арестованы за рубежом.

Согласно действующему законодательству, президент России может привлекать ВС для выполнения задач не по их назначению. Авторы инициативы предлагают конкретизировать такие случаи и установить, что глава государства может направлять военных для защиты сограждан от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия РФ.

Проект также предусматривает, что госорганы по решению Владимира Путина будут принимать меры для защиты россиян в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами других государств. Если закон будет подписан, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Ранее Путин подписал закон, которым запрещается выдворение иностранцев, служивших по контракту в составе ВС РФ. Вместо выдворения в отношении нарушителей будут назначать штраф или обязательные работы на 100–200 часов. Соответствующие изменения уже внесены в КоАП России.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика