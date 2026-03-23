Путин запретил выдворение иностранцев, служивших по контракту в ВС РФ

Владимир Путин подписал закон, согласно которому к иностранным гражданам, служившим по контракту в составе Вооруженных сил России, больше не смогут применять наказание в виде административного выдворения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Вместо выдворения правонарушителям будут назначать штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Однако если такой иностранный гражданин нарушит правила поведения на официальном спортивном мероприятии, то ему могут запретить их посещать на срок от 1 года до 7 лет.

Соответствующие изменения внесены в КоАП. Закон начнет действовать через 10 дней после официальной публикации.

Ранее Путин подписал закон о запрете на выдачу проходящих службу в российской армии и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев или лиц без гражданства. Документ предусматривает расширение списка оснований для отказа в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговора в отношении иностранца.

До этого глава государства увеличил штатную численность ВС РФ. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие. Прошлый указ президента, который утратил силу, устанавливал штатную численность российских войск на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.