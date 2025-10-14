Выдворенный из Латвии пенсионер получит в России статус вынужденного переселенца

Фото: mvdmedia.ru

Пенсионера, который был выдворен из Латвии, в России признают вынужденным переселенцем. Об этом сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

О высылке 74-летнего мужчины правоохранители узнали в процессе мониторинга интернета. Выяснив, что он находится в столичном Центре социальной адаптации, полицейские оперативно прибыли на место для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве работают над получением пенсионером российского паспорта и соответствующего статуса.

О том, что власти Латвии ужесточили требования для продления вида на жительство для граждан России, стало известно в августе 2024 года. В частности, их обязали подтверждать владение латышским языком на уровне А2, а также отвечать в анкете на вопросы о российской политике и СВО.

Срок для выезда из страны истек 13 октября 2025 года. Однако процедура депортации начнется только через 30 дней после получения соответствующего документа, уточняли в посольстве России в Риге. Ведомство сообщило, что россияне могут оформить ВНЖ или подать в суд для продления пребывания в государстве. Кроме того, они могут попросить у властей отсрочку по уважительной причине.

Всего Россия готова принять 841 гражданина, заверял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Вместе с тем председатель ГД Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам подготовить конкретные предложения по данной ситуации.