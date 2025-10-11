Власти РФ разработали комплекс мер по обустройству россиян, депортированных из Латвии

Фото: 123RF/wirestock

Российские власти разработали ряд мер для обустройства 800 россиян, которых депортировали из Латвии за незнание латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

МВД ориентировано на оказание максимального содействия данной категории граждан, указала Волк. Она напомнила, что в РФ с 2006 года действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

"Только в сентябре этого года президентом Российской Федерации был расширен круг лиц, которые вправе принять участие в государственной программе", – добавила Волк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказывала, что Москва собирает доказательства для исков о произволе Риги в отношении россиян. Их основой стали письменные заявления пострадавших граждан РФ. При этом посольство РФ продолжит оказывать россиянам всю необходимую консульскую и юридическую поддержку.

