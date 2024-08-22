МИД заявил, что РФ собирает доказательства для исков о произволе Риги в отношении россиян

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Россия собирает доказательства для исков о произволе Риги в отношении россиян. Их основой стали письменные заявления пострадавших граждан РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В СМИ появилась информация о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка на уровне А2, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к СВО и Крыму.

Захарова заверила, что посольство РФ продолжит оказывать россиянам всю необходимую консульскую и юридическую поддержку.

"Одновременно будем и дальше осуществлять сбор доказательной базы <...> для подготовки индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции", – цитирует ее РИА Новости.

Официальный представитель российского ведомства добавила, что латвийские власти ответят за свои "варварские" действия.

Вместе с тем правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного. Изменения вступят в силу с 2026 года. Ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы. Затем вместо него детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.