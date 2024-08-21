Захарова заявила, что враждебные действия Латвии продлевают "агонию" Киева

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Враждебные действия правительства Латвии могут только продлить "агонию" украинских властей и не повлияют на итоги российской спецоперации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В июле власти Латвии сообщили о поставке Киеву 500 беспилотников. Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс подтвердил, что страна уже подготовила дроны к отправке на Украину.

"К сожалению, в современных реалиях Латвии иначе и быть не может, ведь местный политистеблишмент почти полностью состоит из идейных наследников Ваффен СС, которые на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счеты", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Слова Спрудса об отправке БПЛА являются лишь подтверждением нарастающей вовлеченности Риги в действующий конфликт, отметила дипломат. По ее мнению, латвийские власти намеренно провоцируют расширение географии военных действий и "не скрывают своего злорадства" от того, что оружие Латвии используется ВСУ для убийств мирных жителей РФ.

Вместе с тем ответ Москвы на враждебные шаги Риги уже крайне болезненно сказываются на экономике Латвии, подчеркнула Захарова. Она также заверила, что все лица, причастные к преступлениям против РФ, понесут заслуженное наказание.

Ранее правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного. Изменения вступят в силу с 2026 года.

Кроме того, по информации СМИ, россияне, получившие вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, теперь должны подтвердить владение латышским языком на уровне А2, а также предоставить анкету с оценкой СВО и российской политики. Новые условия им были озвучены в письме от правительства Латвии.