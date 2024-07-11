В Латвии активистка получила три года тюрьмы за флаг России и поддержку СВО

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Рижский городской суд после апелляции стороны обвинения увеличил с года до трех лет срок лишения свободы для активистки Елены Крейле, которая вывешивала из окна квартиры российский флаг и была признана виновной в поддержке действий России. Об этом со ссылкой на решение суда сообщил портал Delfi.

"Рижский городской суд приговорил к трем годам реального лишения свободы... Елену Крейле", – указано в сообщении.

Дело против активистки было возбуждено, так как она неоднократно появлялась на публичных мероприятиях, выражая поддержку СВО через атрибуты на одежде, а в окнах ее дома был виден флаг России и надпись "Путин – мой друг".

Крейле признали виновной в оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений по статье 74.1 Уголовного закона Латвии.

Ранее правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы. Затем вместо него детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона постоянно сталкивается с попытками Запада отменить все российское. Речь, по его словам, также идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке.

