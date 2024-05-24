Россиянина депортировали из Литвы

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Российский гражданин Владимир Водо был депортирован из Литвы. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представителя службы охраны государственной границы.

По его словам, Водо доставили к границе с РФ, на пограничный пункт Кибартай. После завершения всех формальностей мужчину отправили в Россию. Никаких неполадок и происшествий во время реализации этого решения не было, уточнил источник.

По данным портала, суд принял решение о депортации 15 мая. В департаменте госбезопасности Литвы утверждали, что россиянин представляет угрозу государственной безопасности страны.

До этого российского военного пенсионера Бориса Каткова депортировали из Латвии. По данным МВД Латвии, пенсионера признали угрозой национальной безопасности и приговорили к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.