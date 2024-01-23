В МИД пообещали оказать помощь гражданам РФ, которым грозит выдворение из Латвии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва окажет необходимую помощь россиянам, которых Латвия угрожает выдворить из страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что посольство РФ в Латвии опубликовало на сайте и в соцсетях несколько постов о гражданах РФ, которые остались без вида на жительство в Латвии и оказались под угрозой выдворения. В основном, по информации министерства, – это пенсионеры, инвалиды-колясочники и даже слепые, которые давно работали в Латвии, исправно платили налоги, но сейчас у них отобрали соцпакет и доступ к бесплатному медобслуживанию.

Захарова пообещала организовать в России условия для нормальной жизни граждан, которых выдворят из Латвии.

"На произвол судьбы никого не бросим", – добавила официальный представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что Москва не забудет действий властей Латвии по выдворению россиян из страны.

"Это откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов отношение к людям", – сказано в заявлении.

Она подчеркнула, что МИД РФ продолжит следить за этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что о возможной депортации предупредили порядка 3 255 россиян, поскольку у них истекал срок вида на жительство либо они не сдавали экзамен на знание латышского языка.

Временный поверенный в делах РФ в Балтийской Республике Олег Зыков также указал на то, что на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок оказались несколько тысяч россиян. Поправки в закон он назвал "абсолютно антигуманными и дискриминационными".

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылки пенсионеров из стран Балтии позором. Так пресс-секретарь главы государства отреагировал на решение Латвии выдворить из республики военного пенсионера, 82-летнего россиянина Бориса Каткова.



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