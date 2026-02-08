СК РФ: исполнитель покушения на генерала Алексеева действовал по указанию Киева

08 февраля, 13:40Происшествия
Фото: ЦОС ФСБ России
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба действовал по указанию спецслужб Украины и прибыл в Москву в декабре 2025 года для совершения теракта. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, слова которой размещены в телеграм-канале ведомства.
СК уточнил, что он является уроженцем Тернопольской области, однако ныне имеет гражданство России.
По данным из материалов, которые приводит ТАСС, Корба был давно знаком с пособником Виктором Васиным. В период с 2005 по 2020 год он регулярно направлял ему денежные переводы. В это время Корба чаще проживал на Украине.
Согласно информации, третья участница покушения Зинаида Серебрицкая родом из Луганска. При этом она зарегистрирована в Раменском.
В правоохранительных органах отметили, что Корбе и Васину грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По предварительной версии, неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся. Сотрудника Минобороны оперативно доставили в больницу.
Следствие установило, что покушение было совершено из пистолета системы Макарова с глушителем и тремя патронами.
По данному факту возбуждены уголовные дела. Столичная прокуратура также взяла расследование дела на контроль.
Спустя время стало известно, что исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Их арестовали. Еще одна пособница выехала на Украину.
