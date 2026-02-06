Прокуратура взяла на контроль дело о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве

Фото: vk.com/mil

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

Прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев уже прибыл на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

"Установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему, контролируется", – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Тем временем издание "Абзац" узнало подробности преступления. Деталями поделилась соседка Алексеева. По ее словам, громкий звук, похожий на выстрел, она услышала около 07:50 по московскому времени. Сразу после последовал крик о помощи.

"Услышала выстрелы, крики: "Спасите – помогите!" Выбежала на улицу. Мужчина был весь в крови, рядом с ним стояла моя соседка – не знаю, жена она ему или нет. Она попросила вызвать скорую, сказав, что у него огнестрельное ранение", – вспомнила очевидица.

При этом, когда она уходила на работу, мужчины во дворе уже не было, а вокруг работали полицейские.

Попытка покушения на Алексеева была совершена утром 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный открыл стрельбу по сотруднику Минобороны РФ, после чего скрылся. Генерал-лейтенант был оперативно госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.