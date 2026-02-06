Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 11:57

Происшествия

Прокуратура взяла на контроль дело о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве

Фото: vk.com/mil

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

Прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев уже прибыл на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

"Установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему, контролируется", – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Тем временем издание "Абзац" узнало подробности преступления. Деталями поделилась соседка Алексеева. По ее словам, громкий звук, похожий на выстрел, она услышала около 07:50 по московскому времени. Сразу после последовал крик о помощи.

"Услышала выстрелы, крики: "Спасите – помогите!" Выбежала на улицу. Мужчина был весь в крови, рядом с ним стояла моя соседка – не знаю, жена она ему или нет. Она попросила вызвать скорую, сказав, что у него огнестрельное ранение", – вспомнила очевидица.

При этом, когда она уходила на работу, мужчины во дворе уже не было, а вокруг работали полицейские.

Попытка покушения на Алексеева была совершена утром 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный открыл стрельбу по сотруднику Минобороны РФ, после чего скрылся. Генерал-лейтенант был оперативно госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика