ФСБ пресекла убийство военного с помощью химвеществ в Новосибирской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Новосибирской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили убийство военного Минобороны РФ с помощью химических веществ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

В результате совместных мероприятий ведомств были задержаны два подростка, которые получили заказ на совершение убийства от украинских спецслужб. Сообщение было опубликовано в Сети на странице ресурса по поиску быстрого заработка. В дальнейшем несовершеннолетние общались с кураторами через мессенджер Telegram.

От сотрудников спецслужб они получили три емкости с химвеществами, способными вызвать острую сердечную недостаточность и привести к летальному исходу. После этого злоумышленники нанесли вещества на ручку двери и боковое зеркало дальнего вида автомобиля офицера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

До этого спецслужбы РФ пресекли в Ростове-на-Дону теракт, который планировал совершить гражданин одной из стран Центральной Азии в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами.

По заданию куратора злоумышленник приехал в Ростов-на-Дону. Там он арендовал квартиру и провел разведку места жительства военного для его последующего убийства. После задержания у него изъяли взрывное устройство массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для взаимодействия с куратором и видеокамеру для наблюдения.