Оказавшие вооруженное сопротивление террористы уничтожены в КБР

Фото: телеграм-канал "Следком"

Три сторонника международной террористической организации, оказавшие вооруженное сопротивление при задержании, уничтожены в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Трое граждан России проживали по конспиративному адресу в селе Исламей Баксанского района республики. Они планировали совершить вооруженное нападение на сотрудников местных правоохранительных структур. Выявить участников организации удалось в ночь на 1 августа на окраине села, когда они находились в автомобиле.

Во время нейтрализации террористов потерь среди личного состава правоохранительных органов не было допущено. В ходе осмотра места обнаружены два автомата Калашникова, пистолет Макарова, патроны и изготовленные из гранат два самодельных взрывных устройства.

Помимо этого, в телефонах террористов сотрудники служб нашли переписку с координаторами террористической деятельности, которые располагались за пределами России. Нейтрализацию злоумышленников проводили подразделения МВД и Росгвардии.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 222, части 3 статьи 222.1, части 2 статьи 223.1 ("Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "Незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

В дальнейшем планируется провести судебные экспертизы. В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление деталей произошедшего.

Ранее российские спецслужбы предотвратили в Ростове-на-Дону теракт, который планировал совершить гражданин одной из стран Центральной Азии в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами.

По заданию куратора мужчина приехал в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места жительства военного для его последующего убийства. После задержания у него изъяли взрывное устройство массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для взаимодействия с куратором и видеокамеру для наблюдения.