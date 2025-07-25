Собиравший СВУ для подрыва ж/д путей житель Подмосковья осужден на 18 лет

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Второй Западный окружной военный суд осудил на 18 лет жителя Подмосковья Михаила Громова (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) тюрьмы за изготовление взрывчатки для подрыва железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник с января по март 2024 года присоединился к террористической организации. От ее участников он получал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и устройств для осуществления диверсий на железнодорожных путях и других объектах.

Правоохранители выяснили, что некоторые компоненты Громов купил сам, а другие забрал из тайников по указанию куратора. Его деятельность была пресечена 25 марта 2024 года, тогда же силовики изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота.

В результате суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации, обучении для террористической деятельности, незаконном хранении взрывчатки, изготовлении взрывчатых веществ и подготовке к теракту.

В ведомстве уточнили, что из 18 лет первые 3 года Громов проведет в тюрьме, а остальные 15 – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, ему предписали выплатить штраф 800 тысяч рублей. В настоящее время приговор в силу не вступил.

Ранее Южный военный суд приговорил россиянина к 22 годам лишения свободы за подрыв двух участков железнодорожных путей в Крыму и подготовку пяти терактов по заданию украинской разведки. Отмечалось, что первые пять лет мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.

До этого в Кировской области задержали 16-летнего подростка, который пытался по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение совершить диверсию на железной дороге.

Задержанный хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка Транссибирской магистрали. Против него возбуждено дело о покушении на диверсию.