Дело о теракте возбуждено после подрыва ж/д путей в Воронежской области

Фото: телеграм-канал Baza

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению расследовать обстоятельства подрыва железнодорожных путей.

В свою очередь, губернатора региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что после случившегося специалисты обследовали, отремонтировали и открыли для движения железнодорожные пути.

Гусев также поблагодарил за бдительность машиниста поезда, который своевременно заметил повреждение, а также специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу.

"Еще раз подчеркну, что противник использует методы, направленные на устрашение гражданского населения, не показывая значимых результатов на поле боя. Но это не поможет ему повлиять на приближение нашей победы!" – заключил глава Воронежской области.

Подрыв взрывного устройства перед прохождением поезда на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области произошел 5 июня. Инцидент повлек повреждение железнодорожного полотна, которое своевременно было обнаружено машинистом. Он совершил вынужденную остановку поезда.

В результате ЧП никто не пострадал. Представители Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщали о задержках пассажирских составов. По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК) отставал от графика 21 поезд дальнего следования.

