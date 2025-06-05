ФПК: из-за повреждения пути в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд

Фото: телеграм-канал SHOT

21 пассажирский поезд дальнего следования задерживается из-за повреждения пути на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

Среди задержанных рейсов из Москвы:



№ 304 Москва – Сухум;

№ 44 Москва – Имеретинский курорт;

№ 62 Москва – Нальчик;

№ 558 Москва – Имеретинский курорт;

№ 156 Москва – Анапа;

№ 110 Москва – Анапа.

Задержанные рейсы по направлению в столицу:



№ 101 Адлер – Москва;

№ 3 Кисловодск – Москва;

№ 83 Адлер – Москва;

№ 109 Анапа – Москва.

Кроме того, из графика выбились пассажирские поезда № 360 Калининград – Адлер, № 460 Тамбов – Адлер, № 278 Санкт-Петербург – Анапа, № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 38 Нижний Новгород – Имеретинский курорт, № 255 Анапа – Сосногорск, № 525 Новороссийск – Екатеринбург, № 219 Адлер – Вологда, № 35 Адлер – Санкт-Петербург, № 293 Анапа – Мурманск и № 37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, отметили в ФПК. При этом пассажиров тех поездов, которые опаздывают на 4 часа и более, обеспечат питанием.

В связи с произошедшим также было временно приостановлено движение поездов компании Гранд Сервис Экспресс по территории региона. К 13:00 в пути задерживались пять пассажирских поездов, которые курсируют между Крымом и материковой частью России. К настоящему моменту движение возобновлено, сообщается в телеграм-канале компании.

В свою очередь, представители Белорусской железной дороги сообщили, что в связи с поступившей 5 июня информацией о повреждении ж/д полотна на перегоне Евдаково – Сагуны временно задерживались отдельные поезда, следовавшие по этому перегону.

После проведения проверки инфраструктуры движение было вновь открыто по одному из путей перегона. Специалисты работают над открытием движения и по второму пути, уточнили в БЖД. Оператор также принимает меры, направленные на сокращение времени задержки поездов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

О незначительном повреждении полотна на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области стало известно утром 5 июня. Его обнаружил машинист поезда, своевременно остановив состав. Никто не пострадал.

Как уточнили в ФСБ России, действия машиниста и поездной бригады позволили предотвратить повреждение поезда и избежать человеческих жертв. Позже представители ведомства уточнили, что железнодорожный путь поврежден в результате подрыва взрывного устройства перед прохождением поезда в области.

Специалисты приступили к осмотру места происшествия. Спецслужбы РФ подчеркнули, что имеются все основания для возбуждения уголовного дела по статье терроризм.

