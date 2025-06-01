Обрушение моста произошло во время движения локомотива в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка ночью 31 мая. В это время по нему двигался локомотив, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Глава региона отмечает, что часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги.

По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги. Вся бригада локомотива госпитализирована.

Хинштейн подчеркивает, что причина обрушения моста вскоре будет установлена. На месте происшествия работают все оперативные службы.

До этого вечером в субботу, 31 мая, автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд сообщением Климов – Москва в Брянской области. В момент ЧП по нему ехал грузовой автомобиль.

В Московской железной дороге заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ЧП пострадали 66 человек, в том числе трое детей. Из них 44 человека были госпитализированы, трое пострадавших – в тяжелом состоянии.