Резервный поезд с пассажирами из Брянской области отправился в Москву

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Резервный поезд №902 с пассажирами сошедшего с рельсов в Брянской области поезда №86 отправился из Брянска в Москву в 05:01 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что поезд проследует с остановками поезда №86 сообщением Климов - Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40 по московскому времени.

На вокзале пассажирам окажут помощь московские врачи и психологи. Для этого были подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи. Специалисты уже разместились на месте.

О ДТП с поездом в Брянской области стало известно вечером в субботу, 31 мая. В Московской железной дороги заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ЧП пострадали 66 человек, в том числе трое детей. Из них 44 человека были госпитализированы, трое пострадавших – в тяжелом состоянии.