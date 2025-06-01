01 июня, 03:42Происшествия
Медики и психологи окажут помощь пострадавшим под Брянском на Киевском вокзале Москвы
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Пассажиров поезда, сошедшего с рельс в Брянской области, в течение часа отправят в Москву сформированным резервным составом. На Киевском вокзале им окажут помощь московские врачи и психологи, сообщает пресс-служба Депздрава столицы.
В ведомстве подчеркнули, что медики и психологи уже разместились на Киевском вокзале и готовы оказывать помощь пассажирам, которые вскоре прибудут. Для этого были подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи.
Вечером 31 мая стало известно об обрушении поезда в Брянской области. В момент ЧП по мосту проезжал грузовой автомобиль, а по ж/д путям пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.
В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что сход поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
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