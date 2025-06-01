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02:48

Происшествия

Водитель фуры пострадал в результате обрушения моста в Брянской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Водитель грузовика агропромышленного холдинга "Мираторг" пострадал в результате обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Сейчас мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. В момент ЧП он перевозил продукцию компании.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд сообщением Климов – Москва в Брянской области вечером 31 мая. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Причиной обрушения моста названо незаконное вмешательство в работу транспорта.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли 7 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

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Сюжет: Обрушение моста на поезд в Брянской области
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