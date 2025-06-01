Сотрудники ведомственной охраны ж/д транспорта выехали к месту аварии в Брянской области

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта выехали к месту схода пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Росжелдора.

Сейчас на месте происшествия работают начальник Брянского отряда филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта на Московской железной дороге Владимир Суслин и глава стрелковой команды станции Брянск Владимир Закроев, а также стрелки группы быстрого реагирования.

Вечером 31 мая на перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области пассажирский поезд сообщением Климов – Москва сошел с рельсов после обрушения на него автомобильного моста. В Московской железной дороги заявили, что причиной крушения стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.

По предварительной информации, в результате аварии 3 человека погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минздрава, двое пострадавших, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии.