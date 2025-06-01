Тяжело пострадавших в ЧП под Брянском могут перевезти в Москву

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Тяжело пострадавших в ЧП под Брянском могут перевезти санавиацией в Москву. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, для перевозки пострадавших сформированы экстренные бригады скорой помощи. Пострадавшие передаются в медучреждения региона. В настоящее время специалисты оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, на месте ЧП в Выгоничском районе работает оперативный штаб.

Вечером 31 мая стало известно об обрушении поезда в Брянской области. В момент ЧП по мосту проезжал грузовой автомобиль, а по ж/д путям пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

Богомаз заявил, что в результате инцидента пострадали люди. По последним данным, в результате схода поезда погиб машинист, также в тяжелом состоянии ребенок 5–6 месяцев. Число пострадавших сейчас уточняется.

