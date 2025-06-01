Количество пострадавших при аварии в Брянской области выросло до 66 человек

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Количество пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Брянской области увеличилось до 66, в их числе трое детей. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Богомаз подчеркнул, что из них 44 человека были госпитализированы, трое пострадавших – в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. На амбулаторном наблюдении находится 22 человека.

О ЧП с поездом в Брянской области стало известно вечером в субботу, 31 мая. В Московской железной дороги заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта.

В РЖД сообщили, что пассажиры поезда смогут продолжить поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва. Также пассажиров будут сопровождать медицинские бригады.

На Киевском вокзале Москвы пострадавшим окажут помощь московские медики и психологи. Для этого были подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи.