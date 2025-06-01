Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда продолжат поездку на резервном поезде

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Эвакуированные пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области, смогут продолжить поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В РЖД уточнили, что пассажиры были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда их на автобусах доставят на вокзал Брянск-Орловский.

С вокзала они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва. В пути их обеспечат питанием и водой. Также пассажиров будут сопровождать медицинские бригады.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд сообщением Климов – Москва в Брянской области вечером 31 мая. Московская межрегиональная транспортная прокуратура назвала причиной обрушения незаконное вмешательство в работу транспорта.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли 7 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

Для перевозки пострадавших сформированы экстренные бригады скорой помощи. Пассажиры передаются в медучреждения региона. В настоящее время специалисты оказывают всю необходимую помощь.