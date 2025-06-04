Путин: решения о подрывах поездов принимались на Украине на политическом уровне

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Решения о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях "принимались на Украине на политическом уровне". Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания с правительством.

Президент назвал ЧП в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по всем международным нормам такие действия называются терроризмом.

"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт", – сказал глава государства.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд рейсом Климов – Москва 31 мая. Внутри состава находились 388 пассажиров.

Жертвами ЧП стали 7 человек. Врачи оказывают помощь 53 пострадавшим, включая 3 детей. Общее число травмированных выросло до 122.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка также обрушился мост, по которому следовал локомотив. Часть поезда рухнула на автомобильную дорогу.

Как заявили в Следственном комитете, мосты обрушились в результате подрывов. Ведомство квалифицировало оба инцидента как теракт.