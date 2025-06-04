Число пострадавших при подрыве моста под Брянском выросло до 122

Фото: ТАСС/Дмитрий Радченко

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 122. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства России.

Как уточнил глава ведомства, теракт на 43-м километре перегона Трещины – Рубичи – Гаганичи под Брянском произошел в 22:33 31 мая. Опоры моста разрушились в связи с подрывом трех взрывных устройств. Затем с упавшими частями пролета сооружения столкнулся пассажирский поезд.

Бастрыкин обратил внимание, что в составе находились 388 человек. В результате ЧП погибли семь человек, в числе которых машинист и шесть пассажиров.

По последним данным, врачи оказывают помощь 53 пострадавшим, включая трех детей. Также шестеро из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка рухнул еще один мост, по которому следовал локомотив. После этого часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом.

Следственный комитет квалифицировал оба инцидента как теракт. При этом решения о терактах с мостами "принимались на Украине на политическом уровне", заявил Владимир Путин. Президент назвал ЧП с поездом в Брянской области "целенаправленным ударом по гражданским".