Хинштейн назвал целью подрыва мостов под Брянском и Курском запугивание россиян

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Целью подрывов мостов под Брянском и Курском было запугивание россиян, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Но ничего из этого врагу не удастся! Во все времена наш народ преодолевал любые трудности вместе – плечом к плечу, не отступая ни на шаг!" – написал он в телеграм-канале.

Также Хинштейн заявил, что причастные к подрывам мостов ответят за произошедшее. Оправдания "беспрецедентным по своей жестокости, бесчеловечным" преступлениям нет, подчеркнул временный глава субъекта.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области рухнул на проезжающий под ним пассажирский поезд 31 мая. Внутри состава рейсом Климов – Москва находились 388 пассажиров.

Жертвами ЧП стали 7 человек. По последним данным, врачи оказывают помощь 53 пострадавшим, включая 3 детей. Также 6 из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка обрушился еще один мост, по которому следовал локомотив. Часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом.

Как заявили в Следственном комитете, мосты обрушились в результате подрывов. Ведомство квалифицировало оба инцидента как теракт.