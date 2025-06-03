Минздрав: 53 пострадавших при обрушении моста в Брянской области остаются в больницах

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В больницах после обрушения моста на поезд в Брянской области остаются 53 пострадавших, в том числе 3 ребенка. При этом 6 из них находятся в тяжелом состоянии, рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По его словам, все пациенты получают необходимую помощь в полном объеме. Амбулаторное лечение понадобилось 52 людям.

"11 человек, в том числе ребенок, выписаны из стационаров в связи с улучшением состояния", – цитирует Кузнецова ТАСС.

Ранее четырехмесячного младенца, которого доставили в столичную клинику, перевели из реанимации в отделение травматологии, а 7-летнего брата пострадавшего малыша прооперировали 1 июня. Оба ребенка поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате погибли 7 человек, пострадали 104. Власти региона объявили трехдневный траур с 2 по 4 июня.

В Следственном комитете России указали, что обрушение случилось в результате подрыва. Следователи квалифицировали это как теракт.

