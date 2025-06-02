Стихийный мемориал в память о погибших при обрушении моста появился в Брянске

Фото: телеграм-канал "ПОДСЛУШАНО БРЯНСК"

В Брянске у монумента "Курган Бессмертия" появился стихийный мемориал в память о погибших при обрушении моста. Об этом сообщает ТАСС.

Местные жители принесли к подножию памятника цветы и лампады, а также приходят к монументу почтить память погибших.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате аварии погибли 7 человек, пострадали же 104 человека. Власти региона в связи с произошедшим объявили трехдневный траур, с 2 по 4 июня.

Утром 1 июня произошло обрушение моста в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка. Во время ЧП по нему двигался локомотив. Часть поезда обрушилась вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом.

В СК РФ заявили, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.