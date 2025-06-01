В Брянской области объявлен трехдневный траур после обрушения моста

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В Брянской области объявлен трехдневный траур в связи с обрушением моста на пассажирский поезд. Он продлится со 2 по 4 июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В период траура на всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям было предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач.

"Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – написал губернатор области.

В свою очередь, столичный департамент здравоохранения уточнил в своем телеграм-канале, что 11 пострадавших при ЧП были отправлены в больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медпомощь. На Киевском вокзале врачи продолжают осматривать пострадавших.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 71 пострадали.

Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров по 2,2 миллиона рублей, организуют бесплатный проезд до станции Брянск и предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании.

