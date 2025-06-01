Два поезда задействованы в ликвидации последствий аварии в Курской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Два восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий схода тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда в Курской области. На движение составов дальнего следования ситуация не повлияла, сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

На период работ движение поездов осуществляется до станции Михайловский Рудник. От этой станции до Арбузово ходят автобусы.

Восстановительные работы взяла под контроль Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка ночью 31 мая. В это время по нему двигался локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом.

После случившегося началось возгорание тепловоза. Однако прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь. По предварительным данным, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги. Вся бригада локомотива госпитализирована.

