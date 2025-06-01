Первая группа пострадавших при аварии с поездом под Брянском прибыла в Москву

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Первая группа пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области прибыла на Киевский вокзал Москвы. Их встретили врачи, сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Скорые и бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с утра. Также ожидается прибытие второго поезда.

Медики и психологи готовы оказывать всю необходимую помощь.

При этом как указал губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24", все пассажиры, получившие травм, были оперативно доставлены в лечебные учреждения. В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что пострадавшим детям оказывается необходимая помощь.

"Трагедия в Брянской области. На месте продолжают работать экстренные службы, представители органов власти. Соболезнуем близким погибших. Выздоровления и сил пострадавшим, среди них, к большому сожалению, есть и дети", – написала она в своем телеграм-канале.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

В МЖД заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. При этом Богомаз заявил о подрыве моста.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) возместит пассажирам полную стоимость билета и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Кроме того, выплаты произведет компания "СОГАЗ".

