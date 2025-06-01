ФПК возместит пассажирам стоимость билета после ЧП с поездом в Брянской области

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость билета и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Кроме того, пассажиры получат выплаты от компании "СОГАЗ".

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

В МЖД заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. При этом губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.

После произошедшего пассажиров поезда отправили в Москву сформированным резервным составом. На Киевском вокзале им окажут помощь московские врачи и психологи.

