Число пострадавших при обрушении моста на поезд под Брянском выросло до 71

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области выросло до 71, из них 44 остаются в больницах, а 27 осмотрены и отпущены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

Также, как он написал в своем телеграм-канале, в Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. Эксперты приняли решение об эвакуации в Москву троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых.

"4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф", – отметил Богомаз.

В свою очередь, РЖД сообщили, что в результате происшествия погиб машинист локомотива.

"Компания выражает глубокие соболезнования и окажет всю необходимую помощь семье погибшего", – говорится в телеграм-канале компании.

Кроме того, 9 работников поездной бригады были госпитализированы. РЖД обеспечат их лечение и выплатят предусмотреные коллективным договором компенсации.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

Сергей Собянин сообщил, что московские врачи оказывают помощь пострадавшим. Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, которые пострадали в результате произошедшего.

РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров по 2,2 миллиона рублей, организуют бесплатный проезд до станции Брянск и предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании.

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию соцподдержки. С вопросами по оформлению выплат можно обратиться по телефону: 8 800 200 0730.

