Собянин: московские медики оказывают помощь пострадавшим под Брянском

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Московские врачи оказывают помощь пострадавшим при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, которые пострадали в результате произошедшего. Они делают все необходимое.

"Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких", – написал мэр Москвы.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

По данным СК РФ, обрушение произошло из-за подрыва.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) возместит пассажирам полную стоимость билета и начислит 20 000 баллов по программе "РЖД Бонус". Кроме того, выплаты произведет компания "СОГАЗ".

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию соцподдержки. С вопросами по оформлению выплат можно обратиться по телефону: 8 800 200 0730.

