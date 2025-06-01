РЖД выплатят родственникам погибших при аварии под Брянском по 2,2 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ПОДСЛУШАНО БРЯНСК"

Российские железные дороги (РЖД) выплатят родственникам погибших пассажиров поезда, на который обрушился мост в Брянской области, по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Также РЖД организуют бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших и предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании.

В настоящее время на месте обрушения пролетного строения моста проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 специалистов, три восстановительных поезда и другие спасательные службы. Кроме того, на место направлена спецтехника.

На период работ поезд № 86 будет курсировать по укороченному маршруту от станции Брянск. Пассажиры могут проехать в Брянск компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова будет организован рельсовый автобус № 910.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

По данным СК РФ, обрушение произошло из-за подрыва.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил, что московские врачи оказывают помощь пострадавшим. Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, которые пострадали в результате произошедшего.

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию соцподдержки. С вопросами по оформлению выплат можно обратиться по телефону: 8 800 200 0730.

