Количество пострадавших при обрушении моста под Брянском достигло 104

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Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области достигло 104 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Получается, 3 "тяжелых", остальные (находятся в состоянии. – Прим. ред.) средней тяжести и легкой", – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам главы области, на строительство нового моста уйдет около четырех месяцев.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва. В результате погибли 7 человек.

В связи с этим власти региона объявили трехдневный траур с 2 по 4 июня.

В СК РФ указали, что обрушение случилось в результате подрывов. Следователи квалифицировали это как теракт.

В РЖД пообещали выплатить родственникам погибших по 2,2 миллиона рублей, а также организовать бесплатный проезд до станции Брянск и предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании.

