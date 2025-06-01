МИД: виновные в подрывах в Брянской и Курской областях понесут заслуженное наказание

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Виновные в подрывах в Брянской и Курской областях будут обязательно выявлены и понесут заслуженное наказание. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

Компетентные органы проводят тщательное расследование подрывов.

"С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время его результаты будут опубликованы", – подчеркнули в дипведомстве.

В свою очередь, Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов в Брянской и Курской областях.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек, как минимум 71 пострадали. В больницах находятся 55 пострадавших, добавили в Минздраве.

Власти региона в связи с произошедшим объявили трехдневный траур со 2 по 4 июня.

Позднее утром 1 июня произошло обрушение моста в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка. В это время по нему двигался локомотив, часть поезда рухнула вниз на дорогу.

В СК РФ заявили, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.