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01 июня, 18:53

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Минздрав РФ: в больницах находятся 55 пострадавших при обрушении моста под Брянском

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении моста под Брянском

Фото: ТАСС/Анна Зиновьева

На стационарном лечении находятся 55 человек, пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области, в том числе четверо детей. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Четверо из них, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии", – приводит слова Кузнецова ТАСС.

Он также добавил, что помощь психологов после произошедшего получили 63 человека.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд "Климов – Москва".

По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 71 пострадали.

СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Власти региона объявили трехдневный траур со 2 по 4 июня. В этот период на всей территории области будут приспущены флаги.

В свою очередь, в РЖД заявили, что выплатят родственникам погибших по 2,2 миллиона рублей, а также организуют бесплатный проезд до станции Брянск и предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании.

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Сюжет: Подрыв мостов в Брянской и Курской областях
происшествиярегионы

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