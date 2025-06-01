РЖД: специалисты ведут восстановительные работы в Брянской и Курской областях

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В Брянской и Курской областях продолжаются восстановительные работы после ЧП с поездами. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В Брянской области специалисты приступили к дроблению упавших пролетных конструкций путепровода. На месте работают 9 единиц тяжелой техники, три восстановительных поезда, а также около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб.

В компании добавили, что в связи с проводимыми работами поезд № 490 Минск – Анапа пройдет измененным расписанием через станции Смоленск и Красное, а поезд № 86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск.

В Курской области на месте обрушения моста специалисты при помощи тяжелой техники убирают пролетные строения, привлечены три восстановительных поезда.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд "Климов – Москва".

По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек, как минимум 71 пострадали. В больницах находятся 55 пострадавших, в том числе четверо детей, добавили в Минздраве.

Власти региона объявили трехдневный траур со 2 по 4 июня.

Позднее утром 1 июня произошло обрушение моста в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка. В это время по нему двигался локомотив, часть поезда рухнула вниз на дорогу.

В СК РФ заявили, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.