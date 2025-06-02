Доставленного в Москву после ЧП под Брянском младенца перевели из реанимации

Фото: телеграм-канал "Клиника доктора Рошаля"

Четырехмесячного младенца, которого доставили в столичную клинику после ЧП в Брянской области, перевели из реанимации в отделение травматологии, сообщил директор НИИ НДХИТ – Клиники доктора Рошаля Александр Брянцев.

Врач уточнил, что 7-летнего брата пострадавшего младенца, находящегося в отделении травматологии, прооперировали 1 июня.

"Так что двое детишек находятся вместе с папой", – цитирует Брянцева РИА Новости.

Он также отметил, что оба ребенка поступили в больницу в тяжелом состоянии. Младшего сразу оставили в реанимации на сутки, а состояние старшего после операции стабилизировалось. Согласно прогнозу врача, детей могут выписать уже на этой неделе.

Отец, в свою очередь, получает помощь от психологов, добавил Брянцев. Поскольку он находится в очень тяжелом психологическом состоянии, к работе была подключена вся реабилитационная служба клиники Рошаля.

Ситуация, по его словам, осложняется гибелью матери детей, а также тем, что оба родителя были врачами. При этом эмоциональное состояние старшего ребенка улучшилось, несмотря на то, что он тяжело пережил трагедию. Сейчас он общается с другими детьми в отделении, добавил Брянцев.

Вместе с тем заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ имени Н. В. Склифосовского Фархад Навзвад сообщил, что в медучреждении остаются три пациента в состоянии средней степени тяжести.

"Трое пациентов было отпущено домой в стабильном состоянии", – уточнил Навзвад на видео, опубликованном в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате аварии погибли 7 человек, пострадали 104 человека. Власти региона в связи с произошедшим объявили трехдневный траур, с 2 по 4 июня.

Утром 1 июня произошло обрушение моста в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка. Во время ЧП по нему двигался локомотив. Часть поезда обрушилась вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом.

В СК РФ заявили, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.