СК: виновные в подрывах мостов под Брянском и Курском действовали по указанию Киева

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Подорвавшие мосты в Брянской и Курской областях действовали по указанию украинских властей, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, виновные в произошедшем с "максимальной точностью" спланировали действия, в результате которых пострадали мирные граждане. В настоящий момент врачи оказывают помощь 113 пострадавшим, в числе которых есть дети.

"Проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании ОАО "РЖД", – передает слова Петренко пресс-служба СК.

Она добавила, что организаторы и исполнители подрыва будут установлены при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ и МВД РФ.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд 31 мая. Внутри состава сообщением Климов – Москва находились 388 пассажиров.

В результате погибли 7 человек. По последним данным, в больницах остаются 53 человека, включая 3 детей. 6 из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка обрушился другой мост, по которому следовал локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу под мостом.

После случившегося началось возгорание тепловоза, однако огонь был оперативно локализован сотрудниками МЧС.

В СК заявили, что мост обрушился в результате подрывов. Ведомство квалифицировало оба происшествия как теракт.