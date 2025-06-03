Движение на трассе в Курской области восстановлено после обрушения моста

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

В Курской области восстановили движение по федеральной трассе под Железногорском после обрушения железнодорожного моста. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

"Несмотря на то что для восстановления движения дорожники первоначально брали четверо суток, им удалось досрочно разобрать завалы и отремонтировать поврежденное полотно", – отметил Хинштейн.

По его словам, для восстановления железнодорожного движения понадобится дополнительное время. До обрушения высота моста составляла около 4,8 метра, однако быстро восстановить удастся только 3,5 метра, что помешает полноценному движению габаритного транспорта.

В связи с этим, добавил Хинштейн, железнодорожное сообщение на время работ будет идти в объезд, а специалисты РЖД оперативно приступят к восстановлению моста в его первоначальном виде. Работы не повлияют на транспортное сообщение.

Обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в ночь на 1 июня, когда по мосту двигался локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу под мостом.

После случившегося началось возгорание тепловоза. Однако прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь.

В Следственном комитете РФ заявили, что мост обрушился в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.