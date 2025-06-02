Железнодорожники завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

В Курской области железнодорожники закончили расчистку участка дороги после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово – Михайловский Рудник. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД) в своем телеграм-канале.

В работах участвовали более 100 железнодорожников, а также специалисты других ведомств, 10 единиц тяжелой техники и 2 восстановительных поезда. Всего же было убрано свыше 100 тонн железобетонных и металлических конструкций поврежденного путепровода.

Теперь специалисты могут приступить к работе по восстановлению участка дороги и железнодорожного путепровода, которое в соответствии с обращением региональных властей будет производиться в прежних габаритах для проезда автотранспорта.

На период восстановительных работ движение грузовых поездов будет осуществляться альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз товаров региональных предприятий.

Обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в ночь на 1 июня. В это время по нему двигался локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом.

После случившегося началось возгорание тепловоза. Однако прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь.

В СК РФ заявили, что мост обрушился в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.