Тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва путей в Белгородской области

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Тепловоз сошел с рельсов в Прохоровском районе Белгородской области, предварительно, из-за взрывного устройства, которое было заложено под пути. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате случившегося никто не пострадал. Движение поездов было задержано на 2,5 часа, однако сейчас все составы уже следуют в соответствии с графиком.

"Часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути", – добавил Гладков.

В конце мая автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд рейсом Климов – Москва. Внутри состава находились 388 пассажиров.

Жертвами ЧП стали 7 человек. Врачи оказывают помощь 53 пострадавшим, включая 3 детей. Общее число травмированных выросло до 122.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка также обрушился мост, по которому следовал локомотив. Часть поезда рухнула на автомобильную дорогу.

Как заявили в Следственном комитете, мосты обрушились в результате подрывов. Ведомство квалифицировало оба инцидента как теракт.

Кроме того, 5 июня подрыв взрывного устройства произошел перед прохождением поезда на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области. Инцидент повлек повреждение железнодорожного полотна, которое своевременно было обнаружено машинистом. Он совершил вынужденную остановку поезда.

В результате ЧП никто не пострадал. Представители Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщали о задержках пассажирских составов. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о теракте.