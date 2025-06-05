Движение поездов восстановлено после подрыва ж/д путей в Воронежской области

Фото: телеграм-канал Baza

Движение поездов на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено после подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Движение составов открыто по обоим путям после замены поврежденных элементов и проверки инфраструктуры. Поезда отправились по своим маршрутам. В настоящее время РЖД принимают все меры для сокращения времени отклонения от графика поездов.

Железнодорожный путь в Воронежской области был поврежден из-за подрыва взрывного устройства перед прохождением поезда, из-за чего были остановлены несколько составов. Пострадавших в результате инцидента не было.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте. Предотвратить повреждение поезда и избежать человеческих жертв удалось благодаря действиям машиниста и поездной бригады, так как повреждение полотна выявили заранее.

